НАТО обладает волей и возможностями для защиты всех своих союзников.

Как передает ТАСС, об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя сообщения в СМИ о том, что турецкие власти отказываются поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от «российской угрозы» до тех пор, пока организация не предоставит Анкаре политическую поддержку в ее операциях против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии.

«У нас есть не только планы, но и воля и возможности защищать всех наших союзников», — сказал он, подчеркнув при этом, что не намерен углубляться сейчас «во внутренние дискуссии НАТО».

Ранее во вторник агентство Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в альянсе сообщило, что турецкие власти отказываются поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от «российской угрозы» до тех пор, пока Североатлантический альянс не предоставит Анкаре политическую поддержку в ее операциях против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии. По их данным, Анкара отдала распоряжение представителю страны при организации не подписывать военный план, в рамках которого НАТО обязуется предоставить Польше, Литве, Латвии и Эстонии помощь в случае нападения со стороны России, а также в ходе различных встреч и совещаний оказывать на членов альянса давление с целью официального признания ими РПК террористической. Как отмечает агентство, отсутствие согласия Турции может значительно замедлить ситуацию с принятием данного плана.

По словам другого источника, подобные действия со стороны Анкары можно считать «разрушающими», в то время как альянс пытается оправиться от критики НАТО президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном, который ранее заявил о «смерти мозга» организации.

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