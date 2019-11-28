Демонстранты подожгли здание иранского консульства в городе Наджаф на юге Ирака.

Демонстранты ворвались в здание консульства и подожгли его. Представители иранской дипмиссии покинули консульство под защитой за десять минут до поджога, передает РИА Новости.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч.

Minval.az