Министр обороны Албании Олта Джачка заплакала, читая имена погибших при разрушительном землетрясении, видеозапись выступления разместило оборонное ведомство.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Сильнее всего толчки ощущались в Тиране и в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди. По последним данным властей, погибли 32 человека, 658 получили ранения, 47 спасли из-под завалов.

«Это моя самая тяжелая речь. Мы можем отстроить разрушенные здания, но не можем вернуть жизни всех этих граждан, погибших при землетрясении 26 ноября», — заявила глава минобороны, передает РИА Новости.



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