Первый министр Шотландии Никола Стерджен пообещала новый референдум о независимости Шотландии, а новое голосование по Brexit, по ее мнению, приведет страну к упадку.

«Настало время брать будущее Шотландии в руки Шотландии», — заявила Стерджен в среду на мероприятии «Остановить Brexit» в шотландском городе Глазго в преддверии внеочередных британских выборов.

Первый министр отметила, что в случае, если Шотландия останется в составе Великобритании, она столкнется с сокращением бюджета, а также с «захватом власти шотландского парламента, вынужденной бедностью детей, катастрофическим соглашением по Brexit, которое приведет к кризису рабочих мест, ухудшению уровня жизни и ущемлению прав рабочих».

Стерджен осудила основные партии Великобритании за то, что они держат страну в состоянии «постоянного хаоса», передает агентство «Интерфакс».

Также, по ее мнению, при таком премьере страны, как Борис Джонсон, «худшее впереди». Она охарактеризовала Джонсона как «опасного и непригодного для должности премьера Британии».

По данным СМИ, Стерджен добивается проведения референдума о независимости Шотландии в 2020 году.

Между тем, по итогам референдума о независимости Шотландии, проведенного в 2014 году, 55% проголосовали за то, чтобы она осталась в составе Великобритании.

В Великобритании 12 декабря пройдут выборы в парламент, которые инициировал Джонсон. Он надеется, что новый состав парламента поддержит соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим Джонсоном.

Minval.az