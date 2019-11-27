В желудке погибшего самца дикого оленя на севере Таиланда было найдено 7 килограммов мусора.

Среди прочего, в желудке оленя были обнаружены резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты, кусок пластмассовой веревки, мужские трусы, маленькое полотенце и быстрорастворимая лапша, передает телекомпания «Би-би-си».

По словам представителя Национального парка Кун Сатан, расположенного в провинции На Нои на севере Таиланда, погибшему оленю было 10 лет, и он питался мусором на протяжении многих лет.

По предварительным данным вскрытия, куски пластика заблокировали пищеварительный тракт оленя.



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