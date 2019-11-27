«Сегодня мы отмечаем важную инвестицию во флот разведывательных самолетов НАТО. Контракт на один миллиард позволит модернизировать эти самолеты, чтобы системы AWACS продолжали поддерживать миссии альянса до 2035 года», — сказал Столтенберг, передает ТАСС.
Все самолеты AWACS НАТО были произведены в 70-80-х годах прошлого столетия. Подписание контракта с компанией Boeing планировалось ранее в этом году, однако было отложено на неопределенный срок из-за бюджетных ограничений в НАТО.
В последние месяцы американская сторона активно лоббировала заключение этой сделки, которая должна поддержать Boeing, серьезно пострадавшую в результате остановки эксплуатации последней пассажирской машины концерна — Boeing 737 Max. Самолеты этой модели потерпели две сходные по параметрам катастрофы за пять месяцев — первая 29 октября 2018 года, вторая 10 марта 2019 года, их жертвами стали 346 человек. По предварительным данным, причинами аварий стали конструктивные недостатки Boeing 737 Max.