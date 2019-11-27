Президент Литвы Гитанас Науседа дал совет своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четверки». Он сделал это во время совместного брифинга по итогам прошедших в Вильнюсе переговоров, трансляция которого велась на странице офиса президента Украины в Facebook.

Литовский президент считает, что Киев не должен идти на «уступки, которые могут принести вред» Украине. Кроме того, Науседа выразил надежду, что саммит «нормандской четверки» будет способствовать облегчению шагов, направленных на уменьшение напряжения в Донбассе. Он подчеркнул, что Вильнюс видит своим долгом оказание помощи Киеву в этом вопросе.

Также Науседа поддержал позицию Зеленского, согласно которой санкции в отношении России должны сохраняться.

Minval.az