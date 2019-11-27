Визит первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москву был, по сути, беспрецедентным. Об этом сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, передает Тренд.

По его словам, прежде всего об этом можно судить по тому уровню встреч, которые состоялись в ходе визита.

«Первый вице-президент Азербайджанской Республики встретилась с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и была награждена высоким российским Орденом Дружбы. У Мехрибан Алиевой состоялись встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в таком крупнейшем и важнейшем событии, как открытие павильона «Азербайджан» на Выставке достижений народного хозяйства. Воссозданный в результате реконструкции буквально до мельчайших деталей исторический павильон Азербайджана на ВДНХ, Мехрибан Алиева открыла вместе с Валентиной Матвиенко. Состоялся Межрегиональный форум, в котором принимали участие и Мехрибан Алиева, и Валентина Матвиенко. Кроме того, первый вице-президент Мехрибан Алиева провела в Москве рабочие встречи. Все это говорит о том, какое значение придала российская сторона визиту азербайджанской гостьи. Я могу со всей ответственностью сказать, что далеко не все, даже главы государств, удостаиваются такой высокой чести, далеко не все визиты проходят с такой насыщенной политической программой», — сказал М.Гусман.

По мнению первого заместителя гендиректора ТАСС, особый прием, оказанный первому вице-президенту Азербайджана является не только проявлением большого уважения к Мехрибан Алиевой как к государственному деятелю и незаурядной личности, но и выражением особого отношения к Азербайджану.

«В основе этих отношений лежат личное взаимодействие, тесное сотрудничество и дружеские связи, которые сложились между президентами Азербайджана и России. Это, конечно же, результат многолетней работы в самых разных направлениях в Азербайджане и России по развитию всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества», — отметил он.

Михаил Гусман подчеркнул также, что высокий уровень отношений между Азербайджаном и Россией проявляется не только в политической, но и в экономической сфере.

«В своем выступлении на открытии павильона Азербайджана, а также в интервью со мной для российских СМИ Мехрибан Алиева привела убедительнейшие цифры того уровня экономических отношений, которые существуют сейчас между нами и развиваются год от года. Это происходит не по мановению волшебной палочки. Требуются и политическая воля, и соответствующие ресурсы, и настойчивость обеих сторон, чтобы это экономическое сотрудничество развивалось и крепло», — сказал он.

Гусман отметил, что особое место в отношениях между двумя странами занимает и гуманитарное сотрудничество, контакты в области культуры, в социальной сфере. По его мнению, развитие сотрудничества во всех указанных сферах идет по восходящей. Достаточно сказать, что не проходит и дня, чтобы в Баку не было гастролей какого-то российского артиста или коллектива. В свою очередь, что тоже подчеркнула Мехрибан Алиева, многие сотни студентов из Азербайджана обучаются в самых разных вузах Москвы и других городов РФ, подчеркнул наш собеседник.

Михаил Гусман отметил, что гуманитарная сфера очень тонка, деликатна и затрагивает очень тонкие струны человеческой души. С этой точки зрения заместитель гендиректора ТАСС привлек внимание к особой заботе о сохранении русского языка в Азербайджане.

«Об этом говорила первый вице-президент на встрече с президентом России. Русскоязычное население Азербайджана чувствует себя в высшей степени полноправными гражданами страны. О заботе о русском языке, о роли русского языка как языка межнационального общения в свое время говорил и Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Это же постоянно подчеркивает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Я лично готов полностью согласиться, когда Президент Ильхам Алиев говорит о том, что мультикультурализм, не прижившийся в целом ряде европейских стран, в Азербайджане имеет глубокие корни. История азербайджанского мультикультурализма, многонациональности, многоконфессиональности – это не выдуманные слова. Я сам вырос и несколько десятилетий жил в Азербайджане и могу свидетельствовать, что это абсолютно органично для азербайджанского общества, для азербайджанского народа. И то, что в Азербайджане не закрылась ни одна русская школа, а наоборот, развивается русский язык, развивается обучение на русском языке, лично меня не удивляет. Потому что я знаю, с одной стороны, какое внимание уделяет русскому языку руководство республики, а с другой стороны, я понимаю, что у азербайджанской молодежи есть интерес к русскому языку как важному инструменту межнационального диалога», — сказал Михаил Гусман.

Minval.az