ЕС не в состоянии обеспечить собственную безопасность без НАТО, в интересах Германии — сохранение альянса. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

«Сохранение НАТО — в наших исконных интересах», — сказала она. «Европа в настоящее время не может в одиночку себя защитить», — констатировала Меркель. В этой связи, по ее мнению, правильно, что власти Германии работают на благо альянса и берут на себя в рамках НАТО больше ответственности.

Канцлер подчеркнула, что Берлин должен позаботиться о сохранении единства альянса. «Да, Турция — сложный партнер, но ее нужно удержать в НАТО уже только по геостратегическим причинам», — сказала Меркель.

Minval.az