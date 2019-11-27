Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета, отметил, что неоднократно обращался к мусульманским странам в связи с Арменией.

«Открыто обращался, говорил: как вы обнимаетесь с Арменией? Как вы приглашаете их лидеров? Разве вы не видите, что они сравняли с землей наши мечети? Не видите, что они осквернили наши мечети? Посмотрите — есть снимки – во что они превратили Агдамскую мечеть, шушинские мечети, мечети на других оккупированных землях? Ведь эти мечети принадлежат не только нам, но и всему мусульманскому миру. Как можно закрывать на это глаза? Как можно так лицемерить? Мы неоднократно проводили мероприятия, связанные с исламской солидарностью, излагали свою позицию. Пусть некоторые мусульманские страны, наладившие отношения с этим преступным государством, делая это и открывая объятия фашистам, хотя бы представят эти разрушенные мечети и спросят у себя: с кем я обнимаюсь?!», — подчеркнул президент.

Minval.az