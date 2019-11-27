МИД Ирана вызвал поверенного в делах Норвегии, чтобы выразить ему решительный протест в связи с попыткой публично сжечь Коран в норвежском городе Кристиансанн.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Иранская сторона «предупредила об опасных последствиях такого рода шагов, которые могут спровоцировать рост экстремизма и насилия». Также Тегеран призвал Осло приложить усилия, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

20 ноября в Кристиансанне прошла акция организации «Остановим исламизацию Норвегии». Организаторы согласованной манифестации заранее предупредили сотрудников полиции о намерении сжечь Коран. Несмотря на призывы сил правопорядка воздержаться от подобных провокационных действий, участники акции подожгли священную книгу мусульман.

Minval.az