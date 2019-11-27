Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.

Члены комитета отказались обнародовать соответствующие документы, однако пояснили, что их могут использовать в дальнейшем в процедуре импичмента.

Телефонный разговор двух президентов состоялся 25 июля. Именно в этот день, согласно документу, Административно‑бюджетное управление Белого дома приняло решение о заморозке помощи Киеву.

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