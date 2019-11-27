Количество жертв разрушительного землетрясения, которое произошло 25 ноября в Албании, выросло до 20 человек.

По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 10 километрах к северо-западу от города Шиджак неподалеку от столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Вблизи с городом Дуррес после толчка были разрушены несколько зданий, передает РИА Новости.

Подземные толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Греции, Боснии и Герцеговине, Хорватии и нескольких южных провинциях Италии.

Многие европейские страны выразили готовность помочь в устранении последствий землетрясения в Албании.

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