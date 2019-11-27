Иран заморозил активы руководящих лиц фарсоязычного телеканала Iran International, вещающего из Лондона. Об этом говорится в сообщении судебной власти Ирана, передает агентство «Анадолу».

В частности, Тегеран обвинил телеканал в поощрении насильственных действий демонстрантов в ходе акций протестов в Иране.

«Судебные и юридические ограничения на активы ключевых лиц Iran International наложены после анализа эфира телеканала сотрудниками разведки и сил безопасности Ирана»,- говорится в сообщении.

В Тегеране назвали Iran International назвали «рупором пропаганды саудовско-сионистской сети».

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