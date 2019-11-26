Турецкие власти отказываются поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от «российской» угрозы до тех пор, пока Североатлантический альянс не предоставит Анкаре политическую поддержку в ее операциях против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в альянсе.

По их данным, Анкара отдала распоряжение представителю страны при организации не подписывать военный план, в рамках которого НАТО обязуется предоставить Польше, Литве, Латвии и Эстонии помощь в случае нападения со стороны России, а также в ходе различных встреч и совещаний оказывать на членов альянса давление с целью официального признания ими РПК террористической. Как отмечает агентство, отсутствие согласия Турции может значительно замедлить ситуацию с принятием данного плана.

«Турки держат в плену Восточную Европу, отказываясь соглашаться на принятие военного плана до тех пор, пока им не пойдут на уступки», — приводит Reuters слова неназванного собеседника. По словам другого источника, подобные действия со стороны Анкары можно считать «разрушающими», в то время как альянс пытается оправиться от критики НАТО президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном, который ранее заявил о «смерти мозга» организации.

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