Американка Лорел Ли Льюис опубликовала в Facebook домашнее задание дочери, которое буквально «взорвало» интернет. В нем ребенку предлагалось посмотреть на картинку и выбрать: какую из двух девочек можно назвать «толстой».

«Мы ведем детей в школу и надеемся, что над ними не будут издеваться, — приводит перевод ее поста РИА Новости. — Но когда ребенок приносит домой такое… Чему их учат в школе?».

Мама девочки считает: домашняя работа — очередной пример бодишейминга — осуждения людей за их особенности. Многие пользователи в комментариях ее поддержали.

Также в комментариях звучали предложения о том, что на школу нужно пожаловаться президенту США, нужно менять систему образования.



Minval.az