Начало испытаний в Турции С-400 вызывает беспокойство у США, Вашингтон продолжает обсуждать с Анкарой этот вопрос, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее сообщилось, что Турция начинает тестирование работы радаров приобретенных у РФ систем ПВО С-400, для этой цели в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты.

«Это вызывает обеспокоенность. Мы все еще говорим с турками, пытаемся разобраться в этом вопросе», — сказал он журналистам в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Помпео не стал комментировать возможность введения санкций против Турции в этой связи.

Minval.az