Канадские ученые из Торонтского университета обнаружили клетки мозга, отвечающие за чувство отвращения к никотину. Это открытие поспособствует созданию лекарства, которое поможет распрощаться с пагубной привычкой, пишет EurekAlert.

Начинающий курильщик при первых выкуренных сигаретах чувствует одновременно отвращение и удовольствие. Когда курение становится привычкой, то отвращение заменяется тягой к никотину.

Исследователи выяснили, что за эти два противоположных ощущения отвечают участки мозга, которые «руководят» системой вознаграждения и формирования привычек.

Чтобы выделить эти нейроны, ученые провели эксперимент, в ходе которого были выведены лабораторные мыши, не имеющие никотиновых рецепторов. Грызуны изначально были неспособны испытывать какие-либо ощущения от воздействия никотина.

Мышам вводили никотиновые рецепторы и следили за реакцией.

Так, исследователи выяснили, что удовольствие вызывают нейроны, отвечающие за выработку гамма-аминомасляной кислоты, а отвращение — те, которые высвобождают дофамин.

«Теперь мы знаем, что никотин активирует нейроны в одной и той же области, откуда они уже проецируются в разные части мозга. Отвращение должно присутствовать постоянно, но чем больше человек курит, тем больше у него происходит изменений в рецепторах и в процессах передачи сигналов в системе вознаграждения мозга», — заявил руководитель научного проекта Тарин Гридер.

Он добавил, что когда у человека возникает никотиновая зависимость, то те нейроны, которые отвечали за отвращение к курению, теперь «переключались».

«Речь уже идет не о том, чтобы чувствовать себя хорошо, а о том, чтобы избавиться от негативных ощущений, вызванных недостатком никотина в организме», — считает Гридер.

Исследователи уверены, что их открытие поможет создать эффективное лекарство для тех, кто хочет бросить курить.

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