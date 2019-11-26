Председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пичем и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыли в Баку для переговоров.

Ранее Герасимов и Пичем по отдельности провели встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Minval.az