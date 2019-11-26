Председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пичем и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыли в Баку для переговоров.
Ранее Герасимов и Пичем по отдельности провели встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пичем и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыли в Баку для переговоров.
Ранее Герасимов и Пичем по отдельности провели встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Дата: 2019/11/26 16:47
Раздел: Новость
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