Ученые Ратгерского университета в США выяснили, что употребление продуктов с большим количеством жира может спровоцировать развитие рака толстой кишки. Ключевую роль в патологическом процессе играют два гена, присутствующие в стволовых клетках кишечника. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи обнаружили что два гена (HNF4A и HNF4G) обеспечивают правильное функционирование слизистой оболочки кишечника. Они помогают сжигать жир, обеспечивая стволовые клетки энергией. Когда в пищевом рационе присутствует большое количество жира, количество постоянно делящихся стволовых клеток увеличивается, и это повышает риск развития опухолей. Таким образом, здоровое питание является одним из эффективных способов профилактики онкологических заболеваний.

Колоректальный рак является третьим наиболее распространенным раком, диагностируемым у мужчин и женщин в США. По оценкам Американского онкологического общества, в этом году более чем у 100 тысяч американцев будет диагностирован рак толстой кишки.

Minval.az