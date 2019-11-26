Поиск решения по проблеме российских систем ПВО С-400 будет продолжаться между Турцией и НАТО до апреля будущего года, заявил президент страны Тайип Эрдоган во вторник.

«Есть процесс, который до апреля продолжается, там работают наши МИД и Минобороны. Посмотрим, к чему эта работа приведет. Это ситуация, связанная с НАТО. Речь не идет о том, использовать (С-400) или нет. Есть шаги, которые нужно сделать в рамках правил НАТО. Наши коллеги будут над этим работать», — сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита из Катара. Его цитирует телеканал TRT.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг позитивно относятся к процессу урегулирования разногласий с Турцией по С-400.

Minval.az