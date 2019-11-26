Президент США Дональд Трамп в ходе торжественного приёма в Белом доме наградил грамотой и медалью за героическую службу собаку, участвовавшую в спецоперации по уничтожению главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

— Это Конан — самая, пожалуй, известная сейчас собака в мире, и у неё невероятная история, — сказал лидер США Трамп, выходя к журналистам в Розовом саду Белого дома.

По словам американского лидера, собаке вручили медаль и грамоту. Он также раскрыл детали произошедшей в октябре спецоперации по уничтожению главаря террористов, в которой Конан была ранена, но оказалась «крепким орешком» и быстро поправилась.

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