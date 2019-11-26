В Албании в результате мощного землетрясения пострадали сотни человек, разрушены несколько домов, передает новостной портал Exit.
Ранее о толчках магнитудой 6,4 недалеко от Тираны сообщила Геологическая служба США (USGS).
Как уточняют местные СМИ, сильные подземные колебания ощущались непосредственно в столице, а также в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру.
В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая, недалеко от Дурреса.
В местные больницы обратились уже сотни человек, их точное количество пока не известно.
Сведения о жертвах не поступали.
Fuerte Sismo 6.4 en Albania 🇦🇱
Mar Adriático Europa #temblor #earthquake #adriatic #Albany pic.twitter.com/ldfnpWcS0U
— 🌏Tuitero Sismico🌎 (@TuiteroSismico) 26 ноября 2019 г.