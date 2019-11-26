В Албании в результате мощного землетрясения пострадали сотни человек, разрушены несколько домов, передает новостной портал Exit.

Ранее о толчках магнитудой 6,4 недалеко от Тираны сообщила Геологическая служба США (USGS).

Как уточняют местные СМИ, сильные подземные колебания ощущались непосредственно в столице, а также в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру.

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая, недалеко от Дурреса.

В местные больницы обратились уже сотни человек, их точное количество пока не известно.

Сведения о жертвах не поступали.

Minval.az