Канадские археологи во время раскопок в Иордании обнаружили одну из самых древних шахматных фигур, которая чудом сохранилась до наших дней. Фигурка нашлась во время исследования фортовой крепости Хумаймы.

Фигурка представляет собой прямоугольный камень с круглым углублением вверху и резьбой по нижней части камня. Специалисты предполагают, что это ладья или тура. Несмотря на то, что фигурку нашли в 1991 году, ее исследованием занялись лишь недавно, передает онлайн-издание «Ridus».

Во время последних исследований историки заявили, что этот артефакт из песчаника — шахматная фигурка. Предварительный анализ показал, что она была сделана около 1300 лет назад.

На сегодняшний день это самая древняя шахматная фигурка.

Ученые уверены, что фигурка использовалась для игры в шахматы, так как подобные фигурки специалисты уже находили в Иордании в других районах.

Шахматная фигурка из Хумаймы была найдена в одной из торговых крепостей. Почему она находилась отдельно от остальных фигур, неизвестно. Возможно, она была потеряна во время игры или транспортировки, а может, ее украли.

В то время шахматы на территории современной Иордании были широко распространены. Исламские письменные источники говорят о том, что мусульмане проводили шахматные турниры с христианами, богатые торговцы состязались друг с другом, а также обычные рабочие делали доску и фигурку из подручных средств и играли.

Самая древняя в мире ладья из Хумаймы теперь хранится в Университете Виктории.

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