Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. В случае принятия этого решения спортсмены не смогут поехать на Олимпийские игры 2020 года, передает портал «Лента.ру».

Российские атлеты смогут принять участие в соревнованиях в Токио только под нейтральным флагом, как это было на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Кроме того, комитет предлагает отстранить Россию от всех значимых международных соревнований, в том числе от чемпионата мира по футболу 2022 года.

Также отмечается, что в отчете комитета предлагается запретить российским спортивным чиновникам присутствовать на соревнованиях. Стране также хотят запретить принимать на своей территории международные соревнования.

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