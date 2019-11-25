Замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн объяснил масштабные протесты в Гонконге внешним вмешательством западных стран.

По его словам, главным «закулисным спонсором» протестов являются США, которые пытаются ослабить Китай на мировой арене.

«Во многом это связано с внешним вмешательством, в первую очередь, со стороны США и других западных стран. Потому мы считаем, что США — закулисный спонсор этих волнений», — сказал дипломат, передает агентство «Росбалт».

Кроме того, он назвал ошибочной политику США по сдерживанию Китая и России, поддержав точку зрения президента РФ Владимира Путина по этому вопросу.

«Но эти попытки не получают никакой поддержки со стороны международного сообщества. Они значительно ошиблись, просчитались. Уверен, что эти заходы США обречены на провал», — заключил Юйчен.

24 ноября в Гонконге прошли местные выборы, на которых в большинстве регионов победили противники китайской политики. Летом в городе-государстве из-за проекта закона об экстрадиции, разрешающего высылать подозреваемых в материковый Китай, начались протестные демонстрации. Под давлением манифестантов принятие документа отменили, однако протесты продолжаются до сих пор.

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