На борту круизного лайнера Norwegian Joy, следовавшего из Майами в Лос-Анджелес через Панамский канал, вспыхнула эпидемия норовируса -разновидность кишечной инфекции ротавируса, впервые зафиксированная в Норфолке, США, в 1972 году.

После того как несколько сотен пассажиров заболели желудочным вирусом, им запретили покидать свои каюты. При этом судовой врач посоветовал им «принимать таблетки от болей в желудке и пить Getorade» и больше не интересовался больными до прибытия в порт. Заболевшие страдали от диареи, рвоты и сильной лихорадки, передает портал «Лента.ру».

В круизном порту Сан Педро в Лос-Анджелесе несколько пассажиров были госпитализированы, однако полторы сотни тяжело больных пассажиров вынуждены были ожидать в очереди для прохождения границы и досмотра. В этом время команда корабля провела санитарную обработку судна. По словам одного из пассажиров, они были одеты в костюмы химзащиты.

Всего на борту корабля находились от двух до трех тысяч пассажиров, заплативших за 17-дневное путешествие примерно по 2,6 тысячи долларов.

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