Суд Мендосы в Аргентине приговорил двух католических священников к 42 и 45 годам тюрьмы по 25 доказанным случаям сексуального насилия над детьми-инвалидами.

«Приговор священникам Николе Корради (42 года тюрьмы) и Орасио Корбачо (45 лет тюрьмы), а также садовнику Армандо Гомесу по обвинению в 25 эпизодах изнасилования огласили за закрытыми дверями, учитывая характер преступления», — говорится в сообщении РИА Новости.

В ходе дебатов, которые длились 49 дней, пострадавшие требовали максимального наказания для двух священников — 50 лет заключения каждому, прокуратура просила суд назначить священнослужителям по 45 лет (16 и 5 доказанных эпизодов) и 22 года садовнику (4 эпизода).

В случае с обоими священнослужителями отягчающими обстоятельствами были признаны их церковная служба и совершение преступления против тех, чью жизнь и здоровье в колледже Лухана де Куйо в Мендосе они обязаны были защищать по долгу службы.

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