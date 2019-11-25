Состав Совета Безопасности ООН можно было бы увеличить до 25 государств, заявил, выступая с трибуны генассамблеи, постпред Франции при организации Николя де Ривьер.

«Франция поддерживает расширение Совета – как за счет постоянных, так и непостоянных членов. Франция также поддерживает кандидатуры Германии, Бразилии, Индии и Японии в качестве новых постоянных членов Совбеза. Также мы выступаем за укрепление присутствия африканских стран среди постоянных и непостоянных членов Совбеза», — сказал де Ривьер.

По его словам, «расширенный Совбез мог бы вмещать до 25 представителей, включая новый постоянных и непостоянных членов», передает РИА Новости.

«Эти члены должны быть назначены всей Генассамблеей, а не региональной группой. Такое увеличение Совета Безопасности сделало бы его более представительным и укрепило его авторитет», — добавил дипломат.

Minval.az