Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами заявил, что США и их союзники близки к пересечению «красных линий».

По словам генерала, Иран будет давать «жесткий» ответ на нарушение его интересов со стороны США, Британии, Саудовскй Аравии и Израиля, передает агентство «Росбалт».

Тем временем представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал вмешательством во внутренние дела страны поддержку массовых протестов со стороны ряда иностранных государств.

«Ряд государств на удивление поддержал бунтовщиков в Иране», — сказал он, имея в виду, в том числе, указанные выше страны.

Мусави призвал отделять мирных протестующих от организаторов беспорядков и заявил, что в последних событиях событиях принимали участие «террористические силы».

Напомним, протесты в Ираке не прекращаются с середины ноября, поводом стало повышение цен на топливо. Полиция жестко разгоняет демонстрантов, ежедневно гибнут люди.

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