Отдельной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «нормандского формата» в Париже не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока нет никаких наметок по программе, это все в стадии подготовки… Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка», — отметил Песков.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» может разморозить переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Говоря о законе об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, он отметил, что времени на его разработку немного, но «Верховная Рада приложит максимум усилий для того, чтобы этот процесс запустить».

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