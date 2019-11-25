Известная американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона на American Music Awards. Об этом сообщает издание Entertainment weekly.

Певица вошла в историю как исполнитель с наибольшим количеством наград. На текущий момент заезда получила 29 статуэток. У прежнего рекордсмена Майкла Джексона их только 24.

Певица стала обладательницей сразу пяти наград на музыкальной премии American Music Awards в 2019 году: любимое видео, любимый альбом, любимая поп/рок исполнительница, любимый современный взрослый исполнитель, исполнитель года.

Сама певица призналась, что текущий год был “самым удивительным и при этом самым сложным» в ее карьере. Звезда рассказала о разногласиях со звукозаписывающей студией Big Machine Records, с которой она раньше работала.

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