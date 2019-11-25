Основателю сайта WikiLeaks, журналисту-разоблачителю Джулиану Ассанжу, необходима медицинская помощь, в противном случае он может умереть в тюрьме. Об этом говорится в открытом письме, подписанном 60 врачами, сообщает Guardian.

Письмо медицинских экспертов адресовано Прити Пател, младшему министру по вопросам занятости в Министерстве труда и пенсий Великобритании. «Господину Ассанжу требуется срочная экспертная оценка его физического и психологического здоровья. (…) Если этого не произойдет, мы имеем основания беспокоиться, что он может умереть в тюрьме. Ситуация экстренная. Нельзя терять времени», — говорится в тексте.

Врачи, среди которых граждане США, Австралии, Британии, Швеции, Италии, Германии и Польши, требуют в целях осмотра перевести заключенного из тюрьмы Белмарш в одну из университетских больниц страны. Они считают, что Ассанж в нынешнем состоянии вряд ли сможет принимать участие в слушаниях о его экстрадиции, назначенных на февраль.

Опасения врачей подкреплены наблюдениями за поведением обвиняемого на последнем судебном заседании: он с трудом вспомнил дату своего рождения, жаловался на условиях, в которых он содержится в Белмарше и в конце слушаний сказал судье, что не понял, что происходило в суде.

Minval.az