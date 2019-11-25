Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co.

Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH.

Окончательное соглашение были подписано между компаниями. Приобретение LVMH компании Tiffany было одобрено советами директоров обеих компаний.

Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2020 года.

«Приобретение Tiffany укрепит позиции LVMH в ювелирном деле и еще больше увеличит ее присутствие в Соединенных Штатах», — подчеркивается в заявлении.

Minval.az