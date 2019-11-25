Представители крупных книжных издательств пожаловались на распространение пиратского контента в Telegram-каналах. Как сообщает «Коммерсантъ», соответствующее письмо было направлено администрации сервиса.

Автором жалобы выступает Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). Эта организация защищает интересы нескольких издательств, среди которых — «Азбука-Аттикус», Alpina Digital и «Эксмо». По их данным, контент, защищенный авторским правом, распространяется в более чем 170 каналах с общей аудиторией в несколько миллионов пользователей.

Отмечается, что в настоящее время подобную ситуацию переживают и обладатели прав на видеоконтент. По мнению авторов письма, владельцы мессенджера могут внедрить в сервис технологию «цифрового отпечатка», которая помогла бы в борьбе с пиратством.

Правообладатели пригрозили администрации сервиса разбирательством в Комиссии по ценным бумагам и биржам, а также в Торговой палате США. По их мнению, внедрение в будущем собственной криптовалюты TON укрепит пиратство в Telegram и позволит анонимным преступникам наживаться на пиратском контенте.

Minval.az