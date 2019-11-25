

Компания Илона Маска SpaceX на прошлой неделе запустила на орбиту 60 «широкополосных» зондов Starlink для обеспечения глобального интернета в будущем, чем даже немного напугала жителей США и Японии.

Однако у благих намерений миллиардера нашлись критики: одним «захват космоса» мешает наблюдением за звездами, а другие видят в этом открытую монополию и помеху работе другим спутникам, сообщают ИноСМИ.

Директор французской космической компании Arianespace Стефан Исраэл раскритиковал предприятие SpaceX за то, что оно пытается «захватить» низкую околоземную орбиту, заполонив ее «мусором». Астрономы также обеспокоены тем, что небольшие спутники будут мешать оптическим наблюдением звезд и галактик в космосе. Причем помехи уже сказываются на наблюдениях – при попытке сфотографировать звезды с выдержкой, на них появляются артефакты в виде черточек – это пролетающие аппараты Илона Маска.

Вторая проблема – помеха работе другим телекоммуникационным спутникам. Когда проект SpaceX заработает в полную силу, огромная армия из сателлитов может перекрывать связь другим спутниковым операторам, заявляет Европейское космическое агентство.

Также существуют реальные опасения, что человечество в итоге может оказаться в ловушке на Земле из-за слишком большого количества космического мусора на орбите Земли, который будет заполняться вышедшими из стоя спутниками Starlink. Это эффект известен как «синдром Кесслера». Причем чтобы спутники SpaceX, оставшиеся на нашей орбите, спустились на Землю и сгорели в атмосфере, потребуется более тысячи лет.

Вторая проблема – помеха работе другим телекоммуникационным спутникам. Когда проект SpaceX заработает в полную силу, огромная армия из сателлитов может перекрывать связь другим спутниковым операторам, заявляет Европейское космическое агентство.

Также существуют реальные опасения, что человечество в итоге может оказаться в ловушке на Земле из-за слишком большого количества космического мусора на орбите Земли, который будет заполняться вышедшими из стоя спутниками Starlink. Это эффект известен как «синдром Кесслера». Причем чтобы спутники SpaceX, оставшиеся на нашей орбите, спустились на Землю и сгорели в атмосфере, потребуется более тысячи лет.

SpaceX отреагировала на критику и заявила, что уже предприняла шаги, чтобы не загромождать орбиту. По словам компании, они запускают спутники на более низкую орбитальную плоскость, чем большинство космических аппаратов, чтобы избежать столкновений. В свою очередь Маск признал озабоченность астрономов, и в Twitter пообещал уменьшить отражательную способность спутников, чтобы не мешать астрономическим наблюдениям.

В настоящий момент на низкой орбите Земли находится 122 спутника Starlink, а в планах SpaceX вывести более 30 тысяч таких спутников к средине 2020-х годов.

Minval.az