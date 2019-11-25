Сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал принятие сенатом резолюции о признании так называемого «геноцида армян» в Османской империи по просьбе представителя Белого дома, сообщает портал Axios.

Ранее Грэм воспользовался правилом, согласно которому, один сенатор может заблокировать принятие резолюции всей палатой, и заблокировал резолюцию о признании т.н. «геноцида армян», которую предлагал принять старший демократ в комитете по иностранным делам Роберт Менендес.

По данным портала, когда Грэм выходил после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, высокопоставленный сотрудник Белого дома попросил его вернуться в сенат и заблокировать резолюцию о т.н. «геноциде армян».

«После встречи мы собрались и поговорили о том, что произошло», — заявил Грэм порталу, добавив, что сотрудник Белого дома по законодательным делам сказал Грэму, что Менендес собирается вынести на голосование резолюцию по «геноциду», и спросил Грэма «может ли он ее заблокировать».

«Я сказал, конечно… Единственная причина, по которой я это сделал, было то, что он (Эрдоган) был все еще в городе… Для этого было неподходящее время. Я пытаюсь спасти отношения (между странами), если это возможно», — приводит портал слова Грэма.

Однако, как отмечает портал, «следующий раз» произошел на прошлой неделе, когда Менендес и его коллега Тед Круз снова представили резолюцию по «геноциду». В этот раз представитель Белого дома попросил другого сенатора — Дэвида Пердью — заблокировать ее.

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