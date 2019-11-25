Грузовое судно Queen Hind, на борту которого было 14 тысяч овец, перевернулось у побережья Румынии, сообщает BBC.

На судне находилось 22 члена экипажа, все они являются гражданами Сирии. Людей удалось спасти, однако для спасения животных пришлось организовать специальную операцию при участии полиции, пожарных и румынской береговой охраны.

Корабль покинул порт румынского города Констанца в 12:00 часов. Он направлялся в портовый город Джидда в Саудовской Аравии.

Судно перевернулось в нескольких сотнях метров от порта отправления. В результате овцы попали в воду и плавали вокруг корабля. Некоторых животных удалось спасти, однако большинство утонуло.

Пока причины инцидента неизвестны. По словам местных властей, расследование начнётся после завершения операции по спасению овец и корабля.

Queen Hind cargo ship carrying 14,000 sheep overturns off Romania — BBC News https://t.co/tjAWVsUNpm pic.twitter.com/3D5EfJYu3l — matiere* (@matiere) 24 ноября 2019 г.

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