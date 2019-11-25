Папа римский Франциск, прибывший в воскресенье в японский город Хиросима, призвал мир ни при каких обстоятельствах не прибегать к использованию ядерного оружия.

«С чувством глубокого убеждения я вновь говорю, что использование ядерной энергии в военных целях сегодня, больше чем когда бы то ни было, — это преступление не только против достоинства людей, но и против любого возможного будущего нашего общего дома», — приводит «Интерфакс» слова понтифика, сказанные на выступлении у Мемориала мира в Хиросиме.

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