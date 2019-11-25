Глава оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бенни Ганц призвал партию «Ликуд» Биньямина Нетаньяху создать в Израиле «широкое единое правительство» с ротацией его главы. «В первые два года я буду премьер-министром», — заявил Ганц в субботу, 23 ноября, в Тель-Авиве. В это время, по словам политика, Нетаньяху может уладить все свои юридические проблемы, сообщает «Немецкая волна».

Действующему премьеру 21 ноября были предъявлены обвинения в мошенничестве, коррупции и госизмене. Если судебный процесс по делу Нетаньяху завершится его оправданием, то он сможет занять пост главы правительства в последующие два года, заявил Ганц далее. По его словам, это «единственная возможность избежать новых выборов».

На выборах в Израиле, которые прошли 17 сентября, блок Бенни Ганца, получив 33 из 120 мандатов, стал сильнейшей парламентской силой. Правивший до этого «Ликуд» Нетаньяху занял второе место, получив 32 мандата. Однако ни одна из партий и их союзники не имеют большинства в 61 мандат, необходимого для формирования правительства.

Minval.az