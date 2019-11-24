Свыше 110 человек погибли в ходе столкновений между участниками акций протеста и силами безопасности, которые проходят с начала октября в городах Ирака. Такие данные, как сообщило Иракское информационное агентство (INA), привел министр здравоохранения Джафар Алави, передает ТАСС.

По его словам, «число погибших [во время антиправительственных выступлений] достигло 111». Алави добавил, что эта цифра включает как «погибших участников акций протеста, так и жертвы в рядах сотрудников сил безопасности».

Он также сообщил, что, согласно проведенному специальной ведомственной комиссией расследованию, в боеприпасах со слезоточивым газом, которые использует полиция для разгона демонстрантов, «отравляющих веществ не обнаружено, а сами гранаты регулярно применяются в учебных целях».

Ранее комиссия по правам человека иракского парламента распространила заявление, в котором указывалось, что за время акций протеста в стычках между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов погибли 319 человек — как мирных граждан, так и полицейских.

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