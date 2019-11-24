Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад поддержал участников акций протеста против повышения цен на бензин.

Как сообщает «Анадолу», Ахмадинежад также раскритиковал президента Ирана Хасана Роухани, главу судебной власти Ибрагима Реиси и других официальных лиц за вмешательство в протесты.

Экс-президент отметил, что за время президентства Хасана Роухани коррупция в Иране возросла десятикратно, а населению пришлось терпеть бедность и санкции.

«Чего вы только не делали со страной! Заставляете молчать тех, кто говорит. Унижаете и оскорбляете», — сказал Ахмадинежад, обращаясь к властям Ирана.

По его словам, иранская общественность недовольна работой госорганов, в особенности правительства.

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