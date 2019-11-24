У Брэда Питта есть все основания для хорошего настроения. Ведь в его жизни в настоящее время все складывается наилучшим образом. Во-первых он наконец-то нашел женщину — в лице художницы Алии Шокас, с которой с удовольствием проводит время. А во-вторых — его бывшая супруга Анджелина Джоли сделала актеру неожиданный подарок. Как сообщил инсайдер, поделившийся этой информацией с изданием New Idea, 44-летняя актриса разрешила экс-супругу забрать к себе детей на большой уиэкэнд — по случаю Дня Благодарения. В результате 15-летний Пакс Тьен, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен проведут с Питтом целых четыре дня в его доме в Лос-Фелис. Правда, старший Мэддокс, который сейчас учится в Корее в университете, к ним не присоединится, так как находится с отцом в ссоре. Но с этим Брэд пока ничего сделать не может.

Неожиданная щедрость Анджелины стала полной неожиданностью для Питта, учитывая напряженные отношения, которые у него сложились с Джоли после поразившего всех объявления о завершении их брака в сентябре 2016-го. Более того, как казалось, последнее время Анджелина стала вести себя по отношению к актеру даже еще более недружелюбно, чем прежде. Так, она позволила себе пожаловаться в одном из своих интервью, что Питт, якобы мешает ей жить так, как она считает нужным. Как объявила актриса, она вынуждена оставаться в Калифорнии с детьми только из-за того, что Брэд «пожелал там поселиться».

Что подтолкнуло Джоли на то, чтобы неожиданно смягчить свое поведение и разрешить детям так долго гостить у отца неизвестно, отмечает «7Дней». Возможно, ей просто понадобилось в эти дни побыть одной, чтобы провести его с друзьями или, возможно, с одним из своих строго засекреченных бойфрендов, сообщения о которых время от времени появляются в СМИ. Зато Питту на предстоящие праздники придется временно отложить свои встречи с Шокас, с которой он последнее время видится довольно часто. Впрочем, как утверждает инсайдер, актер об этом нисколько не жалеет. Ведь каждое свидание с детьми, за равную опеку над которыми он борется — для него настоящий праздник.

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