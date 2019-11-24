Не менее 127 человек пострадали в ходе протестов, которые прошли в Чили в субботу, передает ТАСС.

Среди пострадавших были как сотрудники органов правопорядка, так и гражданские лица. Протестующие во время выступлений поджигали здания и нападали на полицейские участки. Всего в результате субботних демонстраций полицией по всей стране были задержаны около 300 человек.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, начались в Сантьяго 14 октября, когда власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее манифестации охватили и другие города. Жертвами насилия в ходе беспорядков стали более 20 человек, свыше 2,3 тыс. получили травмы.

Minval.az