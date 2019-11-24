Евросоюз утвердил новые правила распределения беженцев. Их уже задействовали четыре страны — Италия, Германия, Франция и Мальта — в отношении беженцев, спасенных в Средиземном море, передает агентство «Росбалт».

По данным СМИ, по-новому будут распределены 213 беженцев с судна Ocean Viking, которые были спасены организациями «Врачи без границ» и SOS Mediterranee. Также новый механизм коснется 140 человек, плывших на судне, которое перевернулось в двух километрах от берега Лампедузы.

Механизм не раскрывается.

О подписании соглашения между четырьмя странами было объявлено 23 сентября. Сделка «ограничена во времени» и касается только мигрантов, спасенных на море.

Minval.az