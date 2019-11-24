Попросивший у властей Австралии политического убежища якобы китайский сотрудник спецслужб на самом деле является мошенником и ранее уже был приговорен к тюремному сроку за подобное преступление, следует из распространенного заявления шанхайская отделения министерства общественной безопасности КНР.

Ранее австралийское издание Age сообщило, что «китайский шпион» Ван «Уилльям» Лицян попросил политического убежища у властей Австралии. По данным издания, Ван Лицян изучал масляную живопись в университете финансов и экономики Аньхоя, где ему и предложили работу в компании China Innovation Investment Limited в Гонконге. По его данным, в 2014 году он переехал в Гонконг и обнаружил, что работает вовсе не на обычную компанию. Издание пишет, что прибыв в Австралию, Ван Лицян предоставил новые детали о похищении пяти издателей, специализировавшихся на работах, критикующих китайских лидеров.

«Согласно результатам проведенной проверки правоохранительных органов, так называемый китайский «спецагент» Ван Лицян, его имя действительно Ван Лицян, выходец из провинции Фуцзянь, ему 26 лет, безработный, находится в бегах в связи с причастностью к судебному делу», — говорится в опубликованном сообщении.

Согласно данный шанхайской полиции, в октябре 2016 года Ван Лицян был приговорен народным судом в провинции Фуцзянь к одному году и трем месяцам тюремного заключения за мошенничество с отсрочкой исполнения наказания на год и шесть месяцев.

Сообщается, что в феврале 2019 года Ван Лицян был замешан в еще одном мошенничестве на сумму 4,5 миллиона юаней. По данным полиции, 10 апреля Ван Лицян уехал в Гонконг. Проверка показала, что паспорт гражданина КНР и документ, удостоверяющий личность жителя Гонконга, были поддельными. 19 апреля полиция Шанхая начала расследование в отношении Ван Лицяна по факту мошенничества, оно продолжается.

Тем временем, по данным австралийских СМИ, в 2018 году Ван Лицян работал на Тайване, где проходили выборы, он участвовал в операции, целью которой было убрать нынешнюю главу администрации острова Цай Инвэнь в пользу пропекинского кандидата. Как сообщило издание, Ван Лицян связался с Австралийской службой безопасности и разведки и заявил, что хочет помочь австралийскому правительству понять систему китайской разведки.

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