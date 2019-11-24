Глава комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса США Джим Риш заявил о планах американских законодателей включить санкции против «Северного потока — 2” в оборонный бюджет страны на следующий год.

Проект по реализации “Северного потока — 2» практически реализован и окно возможностей закрывается, пояснил сенатор. Разрабатываемые ограничительные меры способны вынудить занятые на газопроводе строительные фирмы отказаться от работы над проектом, добавил он в интервью изданию Defense News.

«Это дорого им обойдётся», — заявил он.

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