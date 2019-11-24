Сразу в двух городах Лазурного Берега объявлен максимальный, красный уровень погодной опасности. В курортных городах стихия уничтожает все очарование роскоши.

В регион пришли ливни, а с ними и наводнения. Ожидается, что за выходные выпадет двухмесячная норма осадков. В реках поднялся уровень воды, даже маленькие ручейки превратились в бурные потоки, в горах образовались водопады. На улицы курортных городов, в том числе Ниццы и Канн, нанесло тонны грязи. По первым этажам зданий, в многих из которых еще и нет света, теперь ходят только вброд, а уютные ресторанчики с белыми скатертями на столах превратились в болота, передает телеканал «НТВ».

Попытки десятков автомобилистов форсировать затопленные дороги закончились полным фиаско и уплывшими машинами. Власти уже объявили об эвакуации нескольких сотен человек в самых пострадавших районах, остальных призвали проявлять осторожность. Мобилизованы более полутора тысяч сотрудников экстренных служб. Уже известно как минимум о двоих пропавших без вести.



Minval.az