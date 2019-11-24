Сенат Боливии принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября.

«Всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты признаются лишенными юридической силы.

Предполагается проведение новых всеобщих выборов для избрания президента, вице-президента, сенаторов, депутатов и представителей надгосударственных парламентских органов», — гласит текст документа.

Проект также определяет сроки избрания нового руководства высшего избирательного суда, который исполняет функции ЦИК. На подготовку к этому закон отводит максимум 20 дней.

Документ поступит на рассмотрение палаты депутатов, а затем — на подпись президенту.

«Пленум сената Боливии утвердил в субботу единогласным решением проект закона «Об исключительном и переходном режиме для проведения всеобщих выборов», — говорится в сообщении верхней палаты в твиттере.

Minval.az