Госдепартамент США призвал администрацию Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты руководителей Ирана в ответ на отключение Интернета в стране.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

— Власти блокируют интернет, в то время как сами продолжают использовать аккаунты в социальных сетях, — заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

В частности речь идёт о верховном лидере Али Хаменеи, президенте Хасане Роухани и главе МИД Мохаммаде Джаваде Зарифе.

22 ноября Минфин США включил в санкционный список министра информационно-коммуникационных технологий Мохаммада Джавада Азари Джахроми, который, по данным ведомства, причастен к отключению Интернета в Иране, произошедшем на фоне массовых протестов.

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